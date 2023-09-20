Школьники из Сатки придумали полезные для зрения компьютерные игры

Проект «Носорог» уже протестировали в детском саду

Воспитанники саткинского IT-куба Савелий Стульцев и Данила Кузиков стали лауреатами всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», финал которой проходил в Государственной думе, сообщает пресс-служба детского технопарка.

Вместе с педагогом Максимом Гайнановым товарищи написали компьютерные мини-игры, которые помогают лечить амблиопию у детей начиная с трехлетнего возраста. Эти же игры можно использовать для профилактики и лечения нарушений аккомодации. Проект получил название «Носорог», так как это животное отличается слабым зрением. Компьютерные игры уже попробовали использовать в саткинском детском саду № 41.

Во время поездки в Москву ребята посетили также достопримечательности столицы.