Школьники из Октябрьского района побывали на выставке трофейного оружия в управлении ФСБ

Все ребята — члены Юнармии

В УФСБ России по Челябинской области открылась выставка трофейного вооружения и имущества ВСУ и НАТО, захваченных российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В экспозиции выставки — образцы вооружения, редкие архивные документы, личные вещи, предметы экипировки противника: удостоверения, наградные документы, агитационная литература, жетоны, шевроны.









Часть экспонатов представлена волонтерами АНО «Рука помощи героям». Это останки «Бабы-Яги» и другая техника.





Также на выставке можно увидеть взрывотехническое оборудование, состоящее на вооружении ФСБ России, и специализированную передвижную лабораторию на базе автомобиля.



Специалисты рассказали школьникам из Октябрьского района, как правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях при обнаружении подозрительных предметов, и какими методами пользуются профессионалы для обезвреживания взрывных устройств.

А представители спецназа ФСБ показали гостям свое оружие и снаряжение.

Ветеран УФСБ Георгий Морозов поделился со школьниками воспоминаниями о своем боевом прошлом и ответил на вопросы детей.