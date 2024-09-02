Школьники из Магнитогорска завоевали медали на соревнованиях робототехников в Пекине

И собираются через год вернуться на эти соревнования снова

В Китае подвели итоги турнира World Robotics Contest, который проходил в рамках Всемирного форума по роботам. Среди 800 команд со всего мира отличились школьники из Магнитогорска, сообщает портал «Новости Магнитогорска».

Команда многопрофильного лицея под руководством педагога Вадима Дергунова выступала в категории Super al supertrack race. Задания требовали от участников не только технических навыков, но и креативного подхода к решению задач. В итоге южноуральские школьники завоевали четыре медали.

Через год лицеисты собираются вернуться в Китай и показать еще более высокий уровень.