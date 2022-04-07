Школьники из Магнитогорска создали сайт для записи на службу в полицию

Силовики уже используют его в работе

В Магнитогорске воспитанники детского технопарка «Кванториум» создали полноценный интернет-портал для желающих служить в полиции, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества Челябинской области.

«До сих пор запись на службу в полицию Магнитогорска шла по старинке. Люди приходили в отдел кадров и заполняли анкету вручную. Веб-сайт способен значительно облегчить работу кадровой службы. Вместе с ребятами мы разработали полноценный интернет-сайт, через который любой желающий сможет заполнить заявление и записаться на прием по вакансии»,

— рассказывает руководитель проектной группы, руководитель детского технопарка в Магнитогорске Денис Полушкин.

На первом уроке школьники создали пробный вариант сайта, на втором — учли все правки, а на третьем — проработали мобильную версию. Новый сайт уже запущен в работу — каждый желающий может записаться в ряды сотрудников полиции онлайн.