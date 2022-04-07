«До сих пор запись на службу в полицию Магнитогорска шла по старинке. Люди приходили в отдел кадров и заполняли анкету вручную. Веб-сайт способен значительно облегчить работу кадровой службы. Вместе с ребятами мы разработали полноценный интернет-сайт, через который любой желающий сможет заполнить заявление и записаться на прием по вакансии», — рассказывает руководитель проектной группы, руководитель детского технопарка в Магнитогорске Денис Полушкин.
На первом уроке школьники создали пробный вариант сайта, на втором — учли все правки, а на третьем — проработали мобильную версию. Новый сайт уже запущен в работу — каждый желающий может записаться в ряды сотрудников полиции онлайн.