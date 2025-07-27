Школьники из Магнитогорска изобрели умную теплицу

Всеми процессами в ней управляет обученная нейросеть

Воспитанники центра допобразования «IT-куб» в Магнитогорске разработали умную теплицу, которая самостоятельно следит за состоянием растений и поливает их, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Идея создания смарт-теплицы принадлежит одному из воспитанников. Ребенок увидел, как непросто его бабуле управляться с рассадой, и подумал, что все это можно автоматизировать.

«Я сначала подумал, что реализация этого проекта может быть достаточно сложной, но дети показали мне, что это довольно просто»,— поделился педагог допобразования Дмитрий Сергеев.

В умной теплице установлен модуль технического зрения, который анализирует состояние растения. Исходя из полученных данных, система сама составляет график полива. А еще она считывает размеры растения и прогнозирует его рост. Всеми этими процессами управляет обученная нейросеть.

Умная теплица довольно компактная, а значит, ее можно устанавливать и дома, и в классах, и в лабораториях. При желании ее можно оснастить дополнительными функциями.