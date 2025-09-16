Школьники из Костромы реализовали экопроект, представленный на форуме в Челябинске

Они исследовали озеро Святое

Школьники из Костромской области реализовали проект, представленный на Детском экологическом форуме в Челябинске. Они исследовали озеро Святое и очистили его прибрежную зону, рассказали в пресс-службе фонда «Компас».

Проект помог школьникам научиться исследовать мир природы и сохранить ее. Команда изучила водные растения, очистила прибрежную территорию и собрала данные для мониторинга изменений.

Следующий подобный форум пройдет 14 и 15 октября в этом году в Челябинске. Всего примут участие школьники из 51 региона, в том числе и южноуральцы. Они подготовили свой проект по развитию экотуризма.