Школьники из Ишалино взяли кубок президента России на спортивных играх в «Орленке»

И получили 1,5 млн рублей на развитие детского спорта

Команда Краснооктябрьской школы из поселка Ишалино стала победителем президентских спортивных состязаний школьников, которые проходили во всероссийском детском центре «Орленок». В качестве награды ребята получили кубок президента России, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

По словам наставника команды Андрея Саломатина, Краснооктябрьская школа уже седьмой раз подряд выходит в финал всероссийских «Президентских состязаний». Три раза команда выигрывала главный кубок, четыре — становилась призером. На этот раз южноуральцы победили ближайших соперников с большим отрывом.

«За всю историю соревнований такого крупного отрыва еще не было. Конечно, это итог большой работы. Все соперники готовятся к финалу. Но наши шестиклассники оказались более настойчивыми, более подготовленными. Почти все лето тренировались. Бывало, по два раза в день. Бег, общефизическая подготовка, теория по истории российского и международного спорта, олимпийского спорта, творческий конкурс с представлением своего региона... Мне помогали педагог физвоспитания нашей школы Анна Кульмухаметова и челябинские режиссеры Виталий и Карина Мацера. Ребята выложились по максимуму и показали себя на отлично», — говорит Андрей Саломатин.

Помимо кубка команда получила грант в 1,5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

Ранее команда баскетболисток из Кременкуля стала призером Президентских спортивных игр в Анапе.

