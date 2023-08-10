Школьники из Донбасса познакомились с работой челябинского «Курчатов Центра»

Ребята стали участниками «университетской смены» ЧелГУ

В ЧелГУ проходит «университетская смена» для школьников из Донбасса. 69 человек приехали на Южный Урал, чтобы поближе познакомиться с городом, вузом. Накануне дети провели день в «Курчатов Центре». Вместе с ними там побывали и журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Педагоги центра провели для ребят несколько мастер-классов. На «уроке» астрономии дети наблюдали за солнцем через телескоп, на физике — изучали возможности солнечной энергии, на химии — провели несколько опытов, а на биологии — в микроскоп разглядывали эмбрионы речных улиток.

«Интерес в данном случае вызывает самостоятельная работа руками, потому что в большинстве образовательных организаций нет возможности поработать с таким материалом и на таком оборудовании», — говорит преподаватель «Курчатов Центра» Никита Литвяков.

Сами школьники заявили, что на мастер-классах им было «интереснее, чем в школе».

«У ребят много эмоций. Я даже удивлена, что у них такой отклик на науку. У детей горят глаза, им все интересно», — говорит методист по организации мероприятий в «Курчатов Центре» Полина Доценко.

На Южном Урале школьники проведут десять дней. За это время они познакомятся с городом, областью, вузом и узнают о деятельности регионального «Движения первых».

Федеральный проект «Университетские смены» дает школьникам из Донбасса возможность познакомиться с российскими вузами.