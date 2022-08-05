Школьники из ДНР под Челябинском нашли знакомых из областного студенческого отряда

Во второй «Университетской смене» для детей Донбасса оказались ребята, живущие по соседству с восстанавливаемой челябинскими студентами «Саур-Могилой»

Школьники из Донецкой Народной Республики, отдыхающие под Челябинском в лагере «Уральская березка», нашли общих знакомых с руководством Челябинского областного студенческого отряда (ЧОСО). Об этом сообщил командир ЧОСО Юрий Болдырев.



Напомним, в «Уральской березке» со 2 августа отдыхает уже вторая смена донецких школьников. Проект «Университетская смена», реализуемый федеральными министерствами просвещения и образования РФ, предполагает не просто отдых в оздоровительных лагерях, но и лекции, образовательные мероприятия и даже ненавязчивую подготовку старшеклассников к поступлению в вузы.

В первую смену под Челябинском отдыхали 50 ребят из ДНР, во второй раз приехали 44 школьника. С ними и встретился Юрий Болдырев.

«Так совпало, что дети как раз живут в деревнях недалеко от памятника „Саур-Могила“, который на данный момент восстанавливают наши ребята, поэтому им было интересно. Учителя также поблагодарили студотряды за такую помощь. Мы даже договорились после открытия монумента встретиться там все вместе», — рассказал Юрий Болдырев.

Действительно, как сообщало Первое областное информагентство, шесть бойцов ЧОСО с начала июля участвуют в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» на территории ДНР, в двух километрах от границы с Россией. Памятник в августе 2014 года был разрушен обстрелами украинских войск.