Школьники из Челябинской области выиграли 1,5 млн рублей на конкурсе инженерных изобретений

Отличились ребята из Челябинска и Магнитогорска

В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Среди победителей — школьники из Челябинской области, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества.

Команда VADA74 из образовательного центра № 7 оказалась лучшей в треке «Автоматизированные склады». Герман Камерер, Артур Могилев, Юлия Латыпова, Никита Билалов и их руководитель Фаузия Латыпова получили приз в размере 1 млн рублей и мощные ноутбуки.

Еще 500 тысяч рублей и учебную технику выиграли воспитанники «IT-куба» из Магнитогорска — они заняли второе место в треке «Бесшовный навигатор». Это Никита Мешков, Артем Кириченко, Константин Оглобля, Максим Шепелев и их руководитель Роман Ложкин.

«Я искренне рад за наших ребят, которые за три дня хакатона смогли в полной мере раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал», — говорит директор Регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Конкурс «Инженеры транспорта» проводился по поручению президента России. В его финал вышли более 300 юных инженеров со всей страны.