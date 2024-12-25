Школьники из Челябинской области стали призерами соревнований в Китае

Участники команды из Магнитогорска взяли серебро



Южноуральские школьники получили приглашение в Пекин от Китайской ассоциации по науке и технике (CAST). Делегация Челябинской области с 20 по 22 декабря участвовала в соревнованиях, посвященных теме «Искусственный интеллект и моя космическая мечта», сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Мероприятие организовали научные и технологические учреждения с центральной выставкой в Шэньчжене. Цель — обмен опытом в научных областях и повышение научной грамотности.

В соревнованиях участвовало более 200 тысяч команд. Команда из Магнитогорска заняла вторые места в номинации «Супер трек». Участникам нужно было запрограммировать робота для прохождения трассы и выполнения заданий.

«Ребята получили уникальный опыт обмена знаниями с юными инженерами из других стран», — комментирует Владислав Халамов, директор Регионального центра технического творчества Челябинской области.

Такие победы подтверждают лидирующие позиции России в области робототехники и значимость Челябинской области как площадки для подготовки будущих кадров.