Школьники из Челябинской области стали призерами международного конкурса Росприроднадзора

Престижная экопремия присуждалась впервые

Названы имена победителей первой международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». На конкурс, объявленный Росприроднадзором РФ, заявились около шести тысяч участников из 27 стран мира. И девять премий завоевали школьники из Челябинской области. На торжественном вручении премий побывал журналист ИА «Первое областное».

Двойняшкам Глебу и Егору Исламовым из Карабаша по девять лет. Мальчишки с детства обожают лепить из пластилина и читать книги про животных. А еще мама Ирина и папа Ринат поддерживают интерес сыновей к разным конкурсам. Год назад братья стали лауреатами всероссийского конкурса, посвященного гимну России, а в этом году завоевали медали экологической премии Росприроднадзора. Их мультфильм про колобка, который попал в горящий и грязный, далеко не сказочный лес, получил вторую премию Росприроднадзора.

«Над мультфильмом работали всей семьей: сочинили стихи, потом слепили героев, отсняли мультик, его озвучили. О победе не думали, был интересен процесс работы. Но очень рады, что победили и выиграли айфон. Сыновья давно мечтали о таком телефоне», — рассказала ИА «Первое областное» Ирина Исламова.





Семья Исламовых

Одиннадцатиклассник Александр Арсениев живет в Трехгорном и почти все свободное время проводит в школьном медиацентре. В этом году ему посчастливилось побывать на медиасмене во Всероссийском центре «Орленок». Вместе с ровесниками Александр провел радиоэфир на тему вырубки лесов. Передача отмечена призовым местом на конкурсе — Александр получил в подарок айпод.

Две школьницы из Челябинска Елена Сизикова и Варвара Пушкарская придумали настольную экоигру для учащихся начальной школы. Игра похожа на бродилку с вопросами из мира природы, но не только тестирует школяров, а еще и помогает им получить новые знания. Девочки и их педагог из областного центра допобразования завоевали суперприз конкурса и получили 100 тысяч рублей на продвижение своего проекта.





На экскурсии

По словам руководителя областного Росприроднадзора Романа Тужикова, наш регион вошел в число лидеров по количеству занятых призовых мест. Например, детский дом из Кусы отметили за хорошую экоакцию по сбору мусора. Команда из Кусы получила подарки. А ребята из детского дома Магнитогорска уже отдыхают в детском центре «Орленок».

«За последние годы на Южном Урале накопилось много проблем. Решать их взялись недавно. И основная работа, конечно, ляжет на ваши плечи. Это вам в будущем предстоит принимать важные решения, благодаря которым наша Земля станет чище», — обратился к ребятам заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

После торжественной церемонии школьники побывали на экскурсии в лабораториях Росприроднадзора. Они увидели, как эксперты проверяют качество воды и воздуха. И за чашкой сладкого чая обсудили со взрослыми экологические проблемы нашего региона.

Международная экопремия станет ежегодной. Подать заявку на участие в конкурсе можно будет в следующем году.