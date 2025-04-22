Школьники из Челябинской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады

Команда Южного Урала заняла 7‑е место в общероссийском рейтинге

Соревновательный трек олимпиады для учащихся 8—11‑х классов проходил в течение двух месяцев в 11 регионах России. За это время юные инженеры смогли проявить себя в самых разных направлениях: от VR до урбанистики, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На заключительных этапах школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Школьники из Челябинской области показали лучший результат в шести профилях.

«Достижения наших ребят — это гордость для региона. Их успехи демонстрируют высокий уровень подготовки школьников Челябинской области в сфере современных технологий. Мы будем и дальше поддерживать талантливую молодежь и создавать все условия для их развития и самореализации», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В профиле «Анализ космических снимков и геопространственных данных» победу одержали Артем Суфиянов и Артем Янцен из челябинского лицея № 11 (на фото).

В профиле «Технологии дополненной реальности» победили ученики Проектной школы МГТУ им. Г. И. Носова из Магнитогорска Ярослав Афанасьев и Владимир Пышкин. Призерами стали Владислав Мошкунов (Проектная школа, Магнитогорск) и Ара Фероян (школа № 112, Челябинск).

Александр Галинуров из челябинского лицея № 97, Михаил Тулупов и Иван Воронков из школы № 5 Магнитогорска стали призерами профиля «Ядерные технологии». Михаил Тулупов и Иван Воронков также проявили себя в профиле «Интеллектуальные энергетические системы», где Иван Воронков стал победителем, а Михаил Тулупов — призером.

Победителем этого профиля также стал Михаил Коновалов, а призером — Матвей Тарбаев из школы № 5 Магнитогорска.

В профиле «Инженерные биологические системы» призером стала Софья Замалютдинова из Академического лицея Магнитогорска.

А Роман Шероченков из школы № 104 Челябинска стал призером профиля «Умный город».