Школьники из Челябинской области стали одними из победителей ДЭФ‑2025

Победителям вручили 100 тысяч рублей на развитие проекта

14 и 15 октября Челябинск стал настоящей столицей экопросвещения. Два дня юные экологи из 51 региона страны разговаривали о защите окружающего мира и заодно защищали собственные инициативы на III Детском экологическом форуме. На закрытии ДЭФ-2025 объявили проекты-победители, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область стала победителем в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма». В тройку финалистов вошли также участники из Удмуртской Республики и Камчатского края. Победителям вручили 100 тысяч рублей на развитие экопроекта, лауреатам — по 50 тысяч рублей.

Региональная команда представила экогид, посвященный 80-летию Великой Победы. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о нем подробно.

В номинации «Лучший субботник» победителем стала команда из Республики Коми. Она представила проект, который объединяет благоустройство, экологическое просвещение и сохранение исторической памяти. Статуэтку победителям вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Лучшим проектом по вторичному использованию отходов стала образовательная разработка из Республики Башкортостан.

Всего в финале представлено 18 номинаций, за которые борются участники из 51 региона России. После официальной программы перед ребятами выступит Ваня Дмитриенко.