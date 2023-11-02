Школьники из Челябинской области споют на открытии выставки-форума на ВДНХ

Дети задействованы в музыкальном спектакле, который рассказывает о России

Всероссийский сводных хор «Движения первых» споет 4 ноября на ВДНХ на открытии выставки-форума «Россия». В хор вошли 26 школьников из Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Всего в составе хора рекордное количество участников — 1300 человек со всей России. Южный Урал представляют победители Всероссийского конкурса музыкальных проектов „Лето“ и Всероссийского проекта „Хор Первых“ — школьники в возрасте от 12 до 17 лет, а также педагоги по вокалу», — рассказывают в пресс-службе.

Музыкальный спектакль «1000 первых» — о России, ее культуре и людях — пройдет на главной уличной сцене ВДНХ. Выступление сводного хора станет частью большой церемонии открытия выставки.

Между тем Челябинская область наводит последние штрихи перед выставкой «Россия» на ВДНХ.

