Школьники из Челябинской области развернули российский флаг на атомном ледоколе

Они вернулись из международной экспедиции «Ледокол знаний»

Сегодня южноуральские школьники вернулись в Мурманск после арктической экспедиции. В День Государственного флага они также развернули российский триколор на борту ледокола. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Три южноуральца в составе группы школьников из 21 страны мира достигли Северного полюса на «Ледоколе знаний». В экспедиции участвовали трое южноуральских школьников: Стефан Пашко из Снежинска, Никита Юмшанов из Озерска и Всеволод Резванов из Челябинска. По прибытии в Мурманск дети и эксперты развернули российский флаг на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

«Это уникальная возможность — за четыре дня добраться до Северного полюса на атомном ледоколе. Росатом символизирует перспективные передовые технологии, победу человека в нашем мире, и будущее, безусловно, лежит за атомной энергетикой и направлениями технологического суверенитета», — рассказал генеральный директор «Росатом Композитные Технологии», эксперт экспедиции Александр Тюнин.

Проект при поддержке госкорпорации «Росатом» приурочен к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Северного морского пути. Дети посетили лекции ученых, провели научные эксперименты, изучили атомный ледокол и увидели арктических животных. Экспедиция стала символом международного сотрудничества для нового поколения исследователей.

Автор: Елизавета Михно