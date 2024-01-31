Школьники из Челябинской области принимают участие во II съезде «Движения первых»

Мероприятие проходит в Москве

В Москве проходит II съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В нем участвуют 29 южноуральских школьников, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На съезде поднят вопрос об увеличении возрастного порога участников «Движения первых» до 25 лет.

«Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает „Движение первых“», — заявил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

С участниками съезда уже встретилась заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. С МКС делегатов приветствовали космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов.

«Отрадно, что в Год семьи к нам активно присоединяются представители родительской общественности, ведь они самые главные наставники „Первых“», — говорит председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Челябинской области Светлана Буравова.

На съезде определят приоритетные направления развития «Движения первых» и сформируют федеральный совет организации, также будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет 1—7 марта в «Сириусе». На съезде для школьников приготовили интересные мастер-классы, экскурсии и встречи.