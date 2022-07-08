Школьники из Челябинской области отправились в экспедицию на Северный полюс

В образовательном проекте «Ледокол Знаний 2022» примут участие 70 одаренных ребят со всей страны

В пятницу, 8 июля, одаренные школьники России отправились в экспедицию на Северный полюс, которая продлится 10 дней. Среди них — южноуральцы. Челябинскую область представят Никита Малахов, Максим Муковоз, а также учитель лицея № 97 Галина Эсман и научный волонтер Полина Вериго. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

В рамках экспедиции участники познакомятся с красотой Арктики и создадут уникальные Art & Science проекты. Ребятам из Челябинской области передали флаг региона, который они развернут на Северном полюсе.

Ученик Кизильской школы № 2 Никита Малахов признался, что впервые отправляется в летнее путешествие с зимними вещами. Полина Вериго мечтает слепить снеговика на Северном полюсе, увидеть там солнце, которое в это время года почти не садится за горизонт. Максим Муковоз готов к любым приключениям, а его учитель Галина Эсман считает, что такой шанс выпадает настоящим счастливчикам.

Экспедиция пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.

В информационном центре по атомной энергии Челябинска сообщили, что участники экспедиции уже прибыли на борт и расселились по каютам.

Напомним, в конце 2021 года Росатом в третий раз провел интеллектуальный конкурс для талантливых школьников и студентов «Ледокол Знаний». Ребята со всей страны соревновались, чтобы услышать свою фамилию в числе тех, кто на две недели отправится в экспедицию. В Челябинске лучшим оказался ученик лицея № 97 Максим Муковоз.