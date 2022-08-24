Школьники из Челябинска разработали беспилотный трактор для сельского хозяйства

В будущем его производство наладят в Еманжелинске

На Южном Урале идут испытания опытного образца беспилотного трактора, который школьники из Челябинска придумали для работы в полях. Машина может пропалывать поле, перевозить урожай и работать там, где есть повышенный риск для здоровья и жизни человека. Выставочный образец выставлялся на «Агро-2022» и заинтересовал главу региона Алексея Текслера, сообщает пресс-служба Регионального центра технического творчества.

Саму машину создали на еманжелинском заводе «Трактор», а систему, которая позволяет управлять ею дистанционно с пульта, придумали воспитанники и наставники челябинского технопарка «Кванториум» совместно с инженерами предприятия. Школьники и их педагоги не только поставили мини-трактор «Уралец» на радиоуправление, но и создали универсальную технологию, которая может перевести любое транспортное средство в разряд беспилотных.

Испытания опытного образца вышли на финишную прямую. Впереди — доработка и поставка на конвейер.