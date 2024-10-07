Школьники из 51 региона России представят в Челябинске экологические проекты

Лучшие получат возможность реализовать свои инициативы

Челябинск во второй раз примет Всероссийский детский экологический форум (ДЭФ). Эта площадка не просто место, где можно послушать лекции и поговорить об экологии. Участники форума, дети с 11 до 18 лет, получат реальный шанс реализовать свою инициативу по улучшению родного края.

В Челябинск приедут настоящие знатоки экологии — ранее они победили в первом этапе конкурса, в котором приняли участие более 3,5 тысячи школьников. Теперь же им предстоит показать свои знания и проекты перед серьезным жюри: министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, полпредом президента в УрФО Артемом Жогой, председателем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным и другими.

Главные задачи форума — развивать у детей понимание, что экология — это важно, что чистоту окружающей среды нужно поддерживать, а опытом разработки и реализации экологических проектов нужно обмениваться.

В этом году ДЭФ продлится два дня — 15 и 16 октября. За это время участники посетят сессии по тематическим направлениям и мастер-классы. Главное, они защитят проекты по разным номинациям: от самого лучшего проведенного субботника до разработки цифровой игры по экологии.