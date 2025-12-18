Школьники и студенты смогут получать бесплатную юрпомощь в Челябинской области

Депутаты поддержали изменения в соответствующий закон

Школьники и студенты Челябинской области смогут получать бесплатную юридическую помощь. Депутаты ЗСО одобрили соответствующие поправки в региональный закон, внесенные губернатором Алексеем Текслером.

Теперь получить государственную правовую поддержку смогут молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без попечения родителей в период обучения. Под действие закона подпадают студенты и ученики, которые потеряли обоих родителей или единственного родителя, пока получали образование по школьной программе, в колледже или на курсах профессиональной подготовки.