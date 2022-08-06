Школьники и студенты Челябинской области могут создать атрибуты для нового движения детей и молодежи

Работы принимают до 30 августа

Школьники и студенты Челябинской области могут создать атрибуты для нового движения детей и молодежи, приняв участие во Всероссийском конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи. Итоги подведут 1 ноября, а наградят команды в декабре этого года, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики Челябинской области.

До 30 августа команды от 5 до 12 человек, участниками которых могут быть школьники, студенты колледжей и один взрослый, должны зарегистрироваться на платформе движения и разместить в социальных сетях свои идеи под хештэгом #соавторы_детского_движения. Судить работы экспертное жюри будет по пяти номинациям: «Клич детского движения», «Атрибут детского движения», «Игры детского движения», «Традиции детского движения» и «Названия для трех возрастных ступеней движения».

После того, как работы оценят эксперты, будет открыто голосование. Победителей по его итогам выберут 1 ноября, а в декабре состоится торжественная церемония награждения. Авторы 100 лучших идей получат мерч с символикой детского движения и поездку от проекта «Больше, чем путешествие».

«Основная миссия конкурса — развитие сообщества движения детей и молодежи, формирование символики, атрибутики, традиций, а также предоставление возможности стать соавторами развития движения детей и молодежи»,— отмечают в ведомстве.

Конкурс проводится АНО «Большая перемена» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и министерства просвещения Российской Федерации.