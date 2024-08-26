Школьники и студенты Челябинской области могут путешествовать на электричках за полцены

С этого года скидка предоставляется круглогодично

Школьники и студенты Челябинской области могут путешествовать на электричках по родному краю за полцены. Об этом напоминает пресс-служба ЮУЖД.

С началом осени на железной дороге возобновляются сезонные скидки на проезд в электричках для школьников и студентов. Например, в Курганской области они смогут покупать билеты на 30% дешевле обычно, в Оренбургской области — на 25%. Самые большие скидки действуют на территории Республики Башкортостан и в Челябинской области — 50%. При этом только в Челябинской области, начиная с 2024 года, купить билеты на электричку со скидкой можно круглогодично.

«Чтобы приобрести льготный билет, школьники должны предъявить справку из школы, а студенты-очники — студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год», — рассказывают в пресс-службе.

Оформить льготный билет можно в пригородной кассе, терминалах самообслуживания и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». В поездку нужно взять документ, подтверждающий льготу.

Скидка действует на простых и на скоростных электричках, в том числе на идущих в соседние регионы. Например, по льготной цене можно проехать в «Орлане» до Екатеринбурга. Но есть один нюанс: скидка в 50% будет предоставляться только на тот отрезок пути, который проходит по Челябинской области. Часть пути, пролегающая по Свердловской области, оплачивается по полному тарифу.