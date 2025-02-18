Школьники и студенты Челябинской области могут попасть на марафон знаний в Москву

Для этого надо победить в чемпионате «Знание. Игра»



Школьники и студенты Челябинской области поборются за участие в марафоне «Знание. Первые». 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, состоится чемпионат «Знание. Игра». Победители тематической игры получат шанс посетить федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве. Игра будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне.

Участникам предстоит ответить на вопросы об исторических датах, героях, терминологии и символах. В чемпионате примут участие около 5000 команд школьников и студентов СПО в возрасте от 14 до 18 лет. Игра пройдет во всех федеральных округах страны и будет состоять из трех туров по семь тематических вопросов в каждом.

«Чемпионат „Знание. Игра“, который мы приурочим ко Дню защитника Отечества, объединит ребят со всей страны. Проект даст им возможность проверить свои знания, почувствовать дух интеллектуального соперничества и сопричастность к великому наследию. Уверен, что для ребят чемпионат станет не только интеллектуальным вызовом, но и мотиватором для дальнейшего изучения истории. Победителей мы будем ждать на центральной площадке федерального просветительского марафона „Знание. Первые“ в Москве», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам игры будет составлен всероссийский рейтинг, а команда, занявшая первое место, сможет поехать на центральную площадку марафона в Москве. Марафон пройдет с 28 по 30 апреля и будет посвящен 80-летию Великой Победы.

Для участия в игре надо пройти регистрацию на сайте «Знание. Игра».