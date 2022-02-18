Воспитанники магнитогорского детского технопарка «Кванториум» создали увлекательную настольную игру, которая поможет подросткам прокачать правовые знания. Задача — пройти квест из ста вопросов, собрать 50 звездочек и стать генералом. Первыми на задания школьников в игре ответили специалисты местного управления МВД России.
Созданием игры школьники Дмитрий Сергейчук-Ильченко, Юрий Токарев, Таисия Орлова, Артем Осипов и Илья Морозов занимались полгода. Продумали каждую мелочь. Так, игровое поле выполнено в виде трехуровневой восьмигранной фигуры, а фишки обозначают звания сотрудников полиции.
«В наш цифровой век, несмотря на обилие и доступность любой информации, большинство подростков 12—18 лет не знают или плохо представляют, какие у них есть права и обязанности. Как показывает статистика, ребята либо не имеют доступа к материалам, подробно раскрывающим вопросы правового положения несовершеннолетних, либо просто считают скучным данный вопрос. Игра „Дослужись до генерала“ создана с целью пробудить интерес к правовой тематике и стимулировать подростков на изучение своих прав и обязанностей», — рассказал директор детского технопарка «Кванториум» Магнитогорска Денис Полушкин.
Разработкой функционала поля и его внешности занимался Юрий Токарев. Школьник старался сделать интересную систему, позволяющую прятать карточки: разметил дорожки, количество шагов и вопросов по каждому полю.
«Хотелось, чтобы внешнее оформление, все составляющие игры были лаконичными и соответствовали имиджу МВД. Поэтому я изучила в интернете, как выглядит форма генерала и внесла в оформление эти детали», — добавила Таисия Орлова.
Первыми в игру сыграли сотрудники полиции. Победу одержала старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Магнитогорску Елена Слепенко.
«Мы будем рекомендовать данную игру для использования при проведении классных часов, внеклассных мероприятий в учебных заведениях, занятий в учреждениях дополнительного образования. Она станет очень хорошим помощником для социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, родителей и всех, кто неравнодушен к воспитанию подростков как законопослушных граждан», — поделилась впечатлениями Елена Слепенко.
Инспектор отметила также простоту и понятный функционал игры, насыщенной полезной информацией.
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