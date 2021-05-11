Школьники Челябинской области могут выиграть до миллиона рублей

Учеников приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

Школьников 5—10 классов и студентов колледжей Челябинской области приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена». Победители получат денежные призы в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Конкурс „Большая перемена“ — отличный шанс для молодых людей применить на практике академические знания. Российская система образования сегодня делает ставку на конкретные навыки ученика. В приоритете — способность работать в команде, креативность, уметь быстро принимать решения. Поэтому дерзайте, пытайтесь прыгнуть выше головы, творите, пробуйте себя, не останавливайтесь, а мы вас поддержим», — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

14 тысяч учеников Челябинской области уже подали заявки на конкурс. Регистрация по ссылке для учеников 5—7 классов будет открыта до 20 мая, а для учеников 8—10 классов и студентов колледжей — до 15 июня.

В рамках конкурса ребята пройдут серию тестов на интеллект, тип личности, эрудицию и профориентацию. По результатам тестирований конкурсантам подберут ряд испытаний, раскрывающих их потенциал.

Полуфиналы конкурса пройдут в очном формате в каждом регионе России. Финалисты отправятся в лагерь «Артек» в ноябре 2021 года, где и будут бороться за победу.

В 2021 году 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов смогут получить по 1 миллиону рублей. 300 учеников 8—9 классов и 150 студентов 1—2 курса — по 200 тысяч рублей. Педагоги, подготовившие старшеклассников и студентов-победителей получат по 150 тысяч рублей. Победителям среди 5—7 классов подготовили в подарок путешествие «Москва — Владивосток» и путевки в «Артек». Образовательные учреждения также смогут получить денежные призы.