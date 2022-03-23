Школьники Челябинской области могут принять участие в первых всероссийских Просветительских играх

Соревнования проводит российское общество «Знание»

Интеллектуально-спортивные соревнования — всероссийские Просветительские игры для старшеклассников стартуют в России. Их организует российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Заявки принимаются до 20 апреля. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие», сообщают организаторы.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание»: igry. znanierussia. ru, которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.

Программа Просветительских игр Российского общества «Знание» состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт.

Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний», в ходе которого участники будут искать кодовые слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания».

«Одним из важнейших аспектов формирования личности является ее всестороннее развитие, возможность „прокачивать“ и эрудицию, и эмоциональный интеллект, и физическую подготовку. Просветительские игры дают возможность каждому старшекласснику попробовать свои силы в решении разных задач, научиться работать индивидуально и в команде, найти свои сильные стороны и те, над которыми нужно поработать. Таким образом Российское общество „Знание“ помогает ребятам сформировать привычку постоянно развиваться и учиться, мотивирует их на поиск новых знаний и добрые дела», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Шесть лучших участников от каждого региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву. В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице, чтобы сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам.

В финале старшеклассникам предстоит набирать баллы в командном зачете и завоевывать звание чемпиона в интеллектуально-спортивной эстафете, конкурсе видеороликов на научную тематику, деловой игре и исторической викторине. По результатам этих соревнований первые десять команд, занявшие верхние строчки в рейтинговой таблице, вместе со славой и признанием получат статус победителей Просветительских игр Российского общества «Знание».

Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.