Школьники Челябинской области могут принять участие в «Дне цифры»

Мероприятие направлено на раннюю профориентацию школьников в сфере информационных технологий

В сентябре в Челябинске пройдет IT-праздник «День цифры», организованный Центром развития цифровых технологий и министерством цифрового развития Челябинской области. Мероприятие предоставит школьникам возможность познакомиться с современными направлениями в области информационных технологий.

Участникам предложат решить технологические кейсы, в которых они смогут узнать о возможностях искусственного интеллекта в различных отраслях, а также пройти интеллектуальный квиз.

Кроме того, для всех посетителей будет организована интерактивная зона «ЦифроГрад», где будут представлены цифровые активности, включая виртуальную реальность, беспилотный транспорт, искусственный интеллект и кибербезопасность. Мероприятие направлено на популяризацию цифровых технологий и знакомство молодежи с новейшими достижениями в этой области.