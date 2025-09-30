Школьники челябинского «Ньютона» выйдут с дистанта после визита Ростехнадзора

30 сентября в образовательном центре работает инспектор ведомства

В Челябинском образовательном центре «Ньютон» на улице Татищева 30 сентября учеников перевели на дистанционное обучение из-за холода в кабинетах.

«Нас перевели на дистант во время учебного дня еще вчера, а вечером сообщили, что занятия отменяются полностью. Учителя дали задания, мы их делаем. Что будет завтра — неизвестно», — рассказала учащаяся образовательного центра.

Со сроком подключения отопления можно будет определиться после визита инспектора Ростехнадзора в новое здание образовательного центра.

«Сегодня временно ученики второго корпуса образовательного центра „Ньютон“ переведены на обучение с применением дистанционных технологий. Также на сегодня запланирован выход инспектора Ростехнадзора на объект для получения разрешительной документации и последующей подачи тепла», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Ранее сообщалось, что школу построили и сдали в этом году. С 1 сентября она распахнула двери для 1500 детей.