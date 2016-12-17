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Все школы Магнитогорска закрыли на карантин

Все школы Магнитогорска закрыли на карантин
школа , карантин , занятия
23.12.2016 15:31:25

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Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Решение принято из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Магнитогорские школьники ликуют, их каникулы начнутся раньше положенного. В городе с 26 декабря объявлен карантин. Закрываются учреждения общего и дополнительного образования.

На Южном Урале впервые в этом сезоне объявляют карантин. В Магнитогорске с понедельника закрываются все школы, учебный процесс приостанавливается. Меры касаются не только учреждений общего образования, но и дополнительного. О применении ограничительной меры сообщили в администрации города.

— Решение было принято сегодня в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах,— говорится на сайте горадминистрации Магнитогорска.

Карантин продлится до 31 декабря, введен он из-за резкого роста заболеваемости и превышении эпидпорога. По информации специалистов управления образования, полностью отлынивать от учебы у школьников не выйдет — они будут получать домашние задания дистанционно. При этом все предновогодние мероприятия будут проведены, но с соблюдением всех требований санитарного режима.

Фото: Газета.kg

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