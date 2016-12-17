Все школы Магнитогорска закрыли на карантин

Решение принято
из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Магнитогорские школьники ликуют, их каникулы начнутся раньше положенного. В городе с 26 декабря объявлен карантин. Закрываются учреждения общего и дополнительного образования.
На Южном Урале впервые в этом сезоне объявляют карантин. В Магнитогорске с понедельника закрываются все школы, учебный процесс приостанавливается. Меры касаются не только учреждений общего образования, но и дополнительного. О применении ограничительной меры сообщили в администрации города.
— Решение было принято сегодня в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах,— говорится на сайте горадминистрации Магнитогорска.
Карантин продлится до 31 декабря, введен он
Фото: Газета.kg