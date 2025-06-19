Школьникам из трудовых отрядов «Чебаркульской птицы» выплатили первую зарплату

Птицефабрика выращивает кадры для сельского хозяйства со школы

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В Челябинской области школьники двух трудовых отрядов компании «Чебаркульская птица» получили свою первую заработную плату. Привлечение ребят к труду в сельской местности не только учит ребят самостоятельности, но и решает кадровую проблему, считают на местной птицефабрике.

«Четыре года назад, когда стало очевидно, что проблема с кадрами в сельской местности решится, только если всеми силами стараться сохранить в сельских поселениях и деревнях молодежь, я предложил начать выращивать людей со школы. И тогда у нас в компании появились трудовые отряды»,— написал на своей странице в соцсети гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

Первые два отряда появились в поселке Тимирязевский. Уже через год идею подхватили школы в Чебаркульском районе, Чебаркуле и теперь каждый год «Чебаркульская птица» материально поддерживает и развивает работу трудовых отрядов. Ребятам выдают спецодежду, помогают инструментами и саженцами, платят заработную плату и, конечно же, радуются их достижениям и успехам.





Эти отряды работают у себя в школе, проходя трудовую практику, которая им положена в школьной программе. Они занимаются благоустройством, школы, общественных пространств, памятников. Их еще называют экологическими, потому что они высаживают цветы и саженцы, убирают мусор на территории парков, проводят обучающие мероприятия.

Этим летом на территории Чебаркуля, Чебаркульского и Сосновского районов работает 10 трудовых отрядов «Чебаркульской птицы». В этом году число неравнодушных школьников, желающих преобразить в лучшую сторону свою малую Родину, составило 154 человека.





В трудовые отряды вошли ребята из школ населенных пунктов Шахматово, Сарафаново, Чебаркуля, Чебаркульского ДОС, Тимирязевского, а еще присоединились школы Сосновского района и поселка Вознесенское. И вот первые отряды этого лета получают заработную плату, приносят родителям, чувствуют себя взрослыми.

«Это огромная работа — собрать ребят, договориться, оформить, одеть, контролировать. Но мы точно знаем, что это приносит свои результаты. Мы благодарим всех, кто разделяет с нами простую идею — любить свою малую Родину нужно с самого детства», — указал на своей странице в соцсети Дмитрий Пырсиков.



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