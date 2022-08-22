Школьникам и студентам вернули скидки на проезд в электричках Челябинской области

Льгота действует с 1 сентября по 15 июня

С 1 сентября будут действовать сезонные скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. В Челябинской области скидка составит 50% от полной стоимости билета. Льгота действительна до 15 июня 2023 года при приобретении билетов на обычные электрички и на электропоезд «Ласточка», сообщает пресс-служба РЖД.

Билет со скидкой можно купить при предъявлении справки из школы или студенческого билета.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также онлайн — в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Напомним, действие скидки прекращают на время летних каникул, и это обычная практика.

Школьники из Челябинска смогут экономить на поездках по городу, если оформят транспортную карту школьника. По школьной карте билет обойдется в 12,5 рубля, а малоимущих повезут бесплатно.

