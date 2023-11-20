Школьникам и студентам Челябинской области предоставят круглогодичную скидку на электрички

Такой законопроект рассмотрят по предложению Алексея Текслера

Школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах за полцены в течение всего года. Такое предложение озвучил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Законопроект, расширяющий льготу, рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания региона. Школьники и студенты получат право покупать билеты на электричку за 50% от их полной стоимости круглогодично.

Пока такая льгота действует только с 1 января по 15 июля и с 1 сентября по 31 декабря. Между тем именно летом, когда льготы нет, школьники и студенты активно путешествуют по региону с родными и без.

Воспользоваться скидкой смогут дети старше семи лет, которые учатся в школе или являются студентами очного отделения техникумов, колледжей или вузов.

Напомним, все дети младше семи лет сегодня ездят на электричках бесплатно.