Школьникам Челябинской области сделают «Прививку от фашизма»

Патриотический марафон с таким названием стартует в апреле

В школах и средних профессиональных учебных заведениях Южного Урала стартует марафон «Прививка от фашизма». Организаторы, общественная организация «Урало-Сибирский дом знаний» и министерство образования региона, намерены познакомить подростков с материалами о Нюрнбергском судебном процессе над нацистскими преступниками, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Марафон стартует с серии мероприятий-выставок, посвященных Нюрнбергскому процессу. Для выставок УСДЗ при поддержке Фонда президентских грантов уже подготовил 19 комплектов стендов. Как сообщил гендиректор Урало-Сибирского дома знаний, руководитель челябинского «Бессмертного полка» Игорь Белехов, с апреля выставки отправятся по пяти маршрутам, которые должны охватить всю Челябинскую область.





«Северный маршрут — Аргаяш, Касли, Кунашак, Кыштым. Южный — Варненский, Брединский, Кизильский, Верхнеуральский районы и Магнитогорск, направление горно-заводской зоны — от Чебаркуля до Аши и троицкое направление — от Коркино до Троицкого района. Центральная площадка — это, конечно, Челябинск, плюс участвуют Щучье и Шадринск (Курганская область) — это активные участники прошлогоднего онлайн-шествия «Бессмертного полка», — объяснил Игорь Белехов.

Выставками «Прививка» не ограничивается: подготовлена получасовая виртуальная экскурсия по материалам Нюрнберга, затем участникам марафона будет представлен видеоурок. Летом марафон пройдет в оздоровительных детских лагерях, будут выставки в военных частях и учебных заведениях области — Чебаркульской дивизии, ЧВВАКУШ, автобронетанковом учебном центре. Все организации-участники в финале представят еще какие-то варианты использования огромной подборки разоблачающих фашистских лидеров материалов.





Как заметила заместитель министра образования Челябинской области Елена Сидорчук, одна из задач марафона — поиск новых форм взаимодействия с молодежью, понятных и интересных для подростков, но выстроенных на реальном и объективном историческом материале. «Прививка от фашизма» содержит сотни архивных фотографий и документов, повествующих об очень тяжелых вещах — массовых убийствах, пытках, казнях. Тем не менее авторам удалось выстроить контент таким образом, что возрастной рейтинг его — всего лишь 6+.





Глава областного совета ветеранов Анатолий Сурков заметил, что для восприятия современными подростками с их «клиповым» мышлением такого объема материала очень важна его подача и живое общение. Анатолий Петрович вызвался организовать сопровождение выставки умеющими общаться с детьми, заинтересованными людьми из числа ветеранов боевых действий и общественников. Живое общение увлекает школьников гораздо сильнее, чем скучные тексты, уверен глава южноуральских ветеранов.