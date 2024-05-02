Школьникам Челябинской области расскажут об электронной коммерции на «Уроке цифры»

Ребята смогут попробовать себя в роли ИТ-специалистов

С 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech, который будет посвящен технологиям в интернет-торговле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минцифры.



Ребята смогут узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, а благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков.

«Благодаря „Уроку цифры“ дети разного возраста могут окунуться в мир ИТ и узнать, как устроены привычные интернет-сервисы. Возможно, в будущем это поможет им в выборе профессии и они свяжут свою жизнь с миром технологий», — считает директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы, которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн-формате без доступа к интернету.

«Электронная коммерция стала привычной частью повседневной жизни, и наша задача — с помощью интерактивной программы показать школьникам, из чего она состоит, и заинтересовать детей технологиями, которые лежат в ее основе. Благодаря „Уроку цифры“ школьники смогут узнать больше об основных ИТ-специальностях и по-настоящему попробовать себя в них, а кому-то из ребят обучение поможет в выборе будущей профессии», — говорит директор по ИТ-персоналу Ozon Анастасия Кучай.

Напомним, что ежегодно проект реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».