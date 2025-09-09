Школьникам Челябинской области предлагают бесплатно освоить программирование

Проект «Код будущего» набирает участников

Ученики 8–11-х классов Челябинской области теперь имеют уникальную возможность освоить популярные языки программирования в рамках федерального проекта «Код будущего», являющегося частью национального проекта «Экономика данных». Уже более 50 школьников региона подали заявки на участие в этом захватывающем проекте.

Занятия проводятся опытными преподавателями в онлайн-формате на платформе «Учи. Дома», а также очно в партнерских образовательных организациях. Гибкий график занятий позволяет учащимся совмещать обучение с основной школьной программой. По окончании каждого модуля и итогового обучения школьники получают официальный сертификат, который станет значительным преимуществом при поступлении в вузы.

Учащимся предлагается присоединиться к курсу по Python и выбрать уровень сложности: начальный, базовый или средний. В ходе обучения участники изучат основы программирования и создадут собственные проекты, такие как компьютерные игры, веб-приложения или Telegram-боты.

Чтобы стать частью проекта «Код будущего», необходимо: