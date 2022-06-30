Школьника выгнали с ЕГЭ по истории из‑за шпаргалки в Челябинской области

Пересдать предмет выпускник сможет лишь в следующем году

В Челябинской области 30 июня во время резервного дня ЕГЭ по физике и истории школьника выгнали из аудитории из-за шпаргалки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Резервный день единого госэкзамена сегодня прошел без сбоев. Но на ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение порядка проведения: за наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Всего в тестировании приняли участие 175 человек. Результаты ЕГЭ по физике и истории они смогут узнать не позднее 13 июля.

Накануне, 29 июня, прошел резервный день сдачи ЕГЭ по химии и обществознанию. Одного школьника выгнали с экзамена за шпаргалку.

Ранее по этой же причине еще двух человек удалили с пересдачи ЕГЭ по математике в Челябинской области. Выпускники пронесли на экзамен еще и телефон.

Золотая медалистка из Челябинской области пожаловалась на заниженный балл по ЕГЭ. Девушка не смогла набрать 100 баллов из‑за спорного оформления задачи.

Добавим, в субботу, 2 июля, в заключительный день проведения экзаменов для участников ЕГЭ расписанием предусмотрен резервный день по всем предметам.