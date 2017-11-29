/ 10-классник из Челябинска научил нейросеть человеческим эмоциям на форуме программистов

Школьник обошел взрослых конкурентов в борьбе за призовое место.

Уровень подготовки юных ИТ-специалистов показал Челябинск на всероссийском хакотоне «Neuromedia 2017». Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. Участникам предлагали разработать инновационный продукт или сервис для развития на глобальном рынке НейроНет, среды информационного обмена нового поколения. Челябинск на хакатоне представил Александр Мамаев, ученик 10 класса лицея № 97. Он решил задачу с распознаванием эмоций человека.

10-классник из Челябинска покорил всех членов жюри неординарностью технологической реализации своего проекта. Он визуализировал и озвучил эмоции человека в состоянии покоя, а также под влиянием звука, света и цвета. Александр раскрыл задачу шире, чем остальные участники, и решил ее более изящно — при помощи бустинга, метода машинного обучения. — сообщили организаторы хакотона GS Group.

Александру Мамаеву присудили второе место в треке «Нейромаркетинг». Школьник получил приз в 50 тысяч рублей.



Отметим, что на хакатон Александр поехал как представитель успешной компании, разрабатывающей программное обеспечение. Школьник активно работает с языком программирования Python, занимается машинным обучением и анализом данных, исследует тему NLP и создание диалоговых систем.