Школьник, пострадавший на соревнованиях в Агаповке, идет на поправку

Мальчика перевели в другое отделение.

Послушать 00:00

Школьник, которого доставили в реанимацию сразу после соревнований по смешанным единоборствам, почти выздоровел. Мальчик чувствует себя хорошо.

«Мальчик в хорошем состоянии, переведен в отделение реабилитации, он ходит, говорит. Состояние хорошее», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинской детской областной клинической больницы Ольга Терехина.

Напомним, юный спортсмен почувствовал себя плохо сразу после поединка. Возникает вопрос: был ли нанесен вред здоровью во время состязания, или же изначально школьнику было противопоказано выступать.

«У каждого вида спорта есть свои возрастные ограничения. В данном случае, если говорить про ММА и грэпплинг, то дети старше 12 лет могут в них участвовать без согласия родителей. Если младше — родители обязаны подписать документ, в котором дают согласие на участие ребенка в данных соревнованиях. Федерации, которые проводят соревнования, должны запрашивать с ребенка медицинскую справку о состоянии здоровья. Все спортсмены, независимо от возраста, должны быть застрахованы», — пояснил сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Напомним, 24 ноября в Агаповке школьник участвовал в турнире по смешанным единоборствам. После двух поединков он почувствовал головную боль, его доставили в больницу Магнитогорска, где прооперировали. Позже в Челябинске ребенок перенес еще одну операцию.