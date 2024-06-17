Школьник из Златоуста слепил коллекцию человечков с приборами вместо голов

Необычное увлечение открывает двери в мир IT‑профессий

Восьмиклассник из Златоуста нашел в каникулы необычную альтернативу улице: Мирослав Еремеев лепит из пластилина фигуры людей с бытовыми приборами вместо голов. О своем увлечении 14-летний парень рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной».

В начальной школе, как и многие его сверстники, Мирослав зависал в телефоне. Воображение мальчика поразил ютьюб-канал, где показывали мультфильмы с необычными персонажами, у которых были разные бытовые приборы вместо голов.

«Помню, мне очень тогда захотелось иметь такую фигурку дома. Но в магазинах их не было. Тогда я взял пластилин и слепил одного из героев», — рассказывает Мирослав.

Результат вдохновил, и с тех пор паренек время от времени возвращается к лепке, чтобы создать нового человечка.

На одного персонажа уходит от полутора до трех-четырех часов работы. Сейчас у парня скопилась целая коллекция персонажей: Камерамен, Компьютермен, Дрельмен и другие. Радиомена Мирослав вылепил по образцу радио, стоящего в его комнате. По росту куклы из пластилина чуть меньше Барби, но все одеты в строгие мужские костюмы.

Сам Мирослав пластилиновыми человечками не играет, но они как магнит притягивают его младшего брата.

Детское увлечение подтолкнуло подростка к знакомству с IT-сферой: Мирослав начал ходить на курсы по созданию компьютерных игр. Возможно, в будущем это станет его профессией.