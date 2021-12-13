Школьник из Троицка стал победителем Всероссийского конкурса «Ученик года — 2021»

Кирилл Вагапов отличился благодаря своему увлечению спортом и театром

В минувшее воскресенье, 12 декабря, в Ульяновске подвели итоги Всероссийского конкурса «Ученик года — 2021». Лучшим учеником России стал Кирилл Вагапов из школы № 3 города Троицка, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

За победу в нескольких номинациях в финале конкурса боролись сто финалистов — все они ученики 9—11-х классов. Школьники прошли пять испытаний: творческую самопрезентацию, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевую игру и решение различных кейсов.

Кирилл Вагапов (на главном фото) вышел в финал благодаря хорошей успеваемости, успехам в спорте, активной общественной деятельности. Кирилл профессионально занимается легкой атлетикой. Юноша дважды побеждал на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, при подготовке к которому выучил всю историю Олимпийских игр. Он также занимался цирковым искусством, а сейчас посвящает себя театральной деятельности. По его словам, именно увлечение театром помогло ему максимально раскрыть на конкурсе потенциал, свободно чувствовать себя на сцене, управлять голосом. Кирилл самостоятельно занимается изучением английского языка, в чем также преуспевает.





Александр Гилязов

Кроме того, Александр Гилязов из гимназии № 53 Магнитогорска стал победителем в номинации «Лидер года».