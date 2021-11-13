Школьник из Озерска выиграл миллион рублей на международном конкурсе

16-летний Дмитрий Куценко победил в номинации «Инклюзивная среда»

Десятиклассник из Озерска Дмитрий Куценко стал одним из победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC и выиграл миллион рублей. 16-летний южноуралец выступил в составе команды России и Казахстана Prodam_garage и стал победителем в номинации «Инклюзивная среда», сообщается в группе «Мы с Маяка, Атомный Озёрск 74» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сайта «Год науки», участники работали над созданием переводчика, который с помощью нейросети способен распознавать буквы дактильной азбуки и отдельные слова жестового языка, а затем переводить их в текст.

«В России еще нет подобного сервиса, и в перспективе такое решение может помочь людям, использующим язык жестов, преодолеть коммуникационный барьер»,— говорится на сайте.

Всего в конкурсе, организованном Сбером и Альянсом, приняли участие более 26 тысяч школьников из 101 страны мира. В финал вышли 45 команд. Но главный приз — 13 миллиардов рублей — разделили между собой 14 команд-победителей.

Как сообщают авторы паблика «Мы с Маяка», Дмитрий Куценко — один из самых известных молодых профессионалов Озерска. Недавно он вместе с юным озерчанином Сергеем Ковалевым занял 2 место в IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — 2021 в компетенции «Мехатроника».