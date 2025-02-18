Школьник из Миасса Владимир Булаев создает модель беспилотного трапа. Свой проект он представит на олимпиаде «Робофест-2025», которую проводит МГУ имени Ломоносова. На этой неделе юноша побывал на экскурсии в аэропорту Челябинска, где, возможно, и будут использовать в будущем его трап, сообщает пресс-служба аэропорта.
«Десятиклассник изучил теорию и обратился в нашу воздушную гавань с просьбой посмотреть на агрегаты в работе. Для него организовали персональную экскурсию», — рассказывают в пресс-службе.
Вместе с научным руководителем Ларисой Соловьевой молодой человек смог увидеть, как проходит стыковка телетрапа с бортом самолета. Сам он надеется создать такой трап, которым будет управлять искусственный интеллект.