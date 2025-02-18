Школьник из Миасса работает над созданием беспилотного трапа для аэропортов

Управлять его лестницей будет искусственный интеллект

Школьник из Миасса Владимир Булаев создает модель беспилотного трапа. Свой проект он представит на олимпиаде «Робофест-2025», которую проводит МГУ имени Ломоносова. На этой неделе юноша побывал на экскурсии в аэропорту Челябинска, где, возможно, и будут использовать в будущем его трап, сообщает пресс-служба аэропорта.



«Десятиклассник изучил теорию и обратился в нашу воздушную гавань с просьбой посмотреть на агрегаты в работе. Для него организовали персональную экскурсию», — рассказывают в пресс-службе.

Вместе с научным руководителем Ларисой Соловьевой молодой человек смог увидеть, как проходит стыковка телетрапа с бортом самолета. Сам он надеется создать такой трап, которым будет управлять искусственный интеллект.