Школьник из Магнитогорска занял 6 место в Международной Менделеевской олимпиаде

В интеллектуальной битве сошлись 200 участников из 37 стран

Магнитогорский старшеклассник Ярослав Косолапов стал одним из лучших юных химиков планеты. Юноша вошел в состав национальной сборной России и блестяще выступил на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде, поднявшись в мировом рейтинге на несколько позиций.





Путь Ярослава к большим научным достижениям начался в восьмом классе. В 2023 году он впервые заявил о себе на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проходившей в образовательном центре «Сириус».

«Это была моя первая, самая серьезная олимпиада уже на всероссийском уровне. Было волнительно, но я показал хороший результат», — вспоминает Ярослав.

Долгое время юноша искал свое призвание, проявляя успехи в математике, физике, английском языке и программировании. Однако именно химия стала делом его жизни. Помощь в выборе профессионального вектора оказала семья и педагоги.

«Мы направляли его в разные программы обучения. И по математике, и по физике, и по английскому увлекался. И тут узнали, что есть такой преподаватель — Ушеров Андрей Ильич, у него очень хорошие результаты», — рассказывает мама Ярослава, Елена Косолапова.





Главным триумфом этого года стало участие в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде в Москве. В интеллектуальной битве сошлись 200 участников из 37 стран мира. Ярослав стал частью элитной российской команды, состоящей из 15 лучших выпускников всероссийского этапа.

С каждым годом результат юноши становится все более впечатляющим. Если на прошлогодней олимпиаде, проходившей в Бразилии, он занял 12-е место в мире, то в этом году поднялся на шестую строчку мирового рейтинга.





Секрет успеха кроется не только в таланте, но и в колоссальном трудолюбии. Педагоги отмечают, что Ярослав не тратит время впустую даже во время перерывов.

«Когда заходишь в лабораторию, видно, что он всегда работает. Откроет какую-то книжку, читает дополнительные материалы. Не видела ни разу, чтобы он просто бездельничал», — подчеркивает педагог дополнительного образования по химии Ирина Куропаткина.





Сейчас перед Ярославом стоят важные жизненные рубежи: выпускной класс и выбор университета. Однако амбиции юного исследователя выходят далеко за пределы учебных планов — впереди новые открытия и стремление вписать свое имя в историю мировой науки.