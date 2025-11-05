Школьник из Магнитогорска стал победителем проекта «Ты супер!»

16-летний Кирилл Тепляков получил в награду домашнюю студию звукозаписи

Воспитанник из Магнитогорска Кирилл Тепляков одержал победу в девятом сезоне международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ. Конкурс проводится среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это первая высшая награда проекта для представителя Челябинской области за всю историю его проведения, сообщает Минсоц региона.

16-летний Кирилл обошел 50 участников из России, Грузии и Абхазии, попал в число 12 финалистов и в решающем туре получил высшую оценку звездного жюри, в которое вошли Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Ярушин и Алсу. Главным призом для победителя стала домашняя студия звукозаписи.

«Конкурс „Ты супер!“ помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе, раскрыть свой талант и поверить в свои силы. От всей души поздравляю Кирилла с заслуженной победой. Болели за него всей нашей большой командой», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Для самого Кирилла победа стала неожиданностью.

«Для меня это первый вокальный конкурс такого масштаба, и занять первое место я, правда, не ожидал», — признался Кирилл.

Помимо студии, подросток будет получать стипендию до совершеннолетия, что позволит ему и дальше профессионально заниматься музыкой, которой он увлечен с семи лет.

Кстати, в 2017 году еще один участник из Челябинской области — 17‑летний челябинец Артем Абрамов — дошел до полуфинала, а в 2020 году в конкурсе принимали участие 16‑летняя Виктория Давыдова из Челябинска и 15‑летний Николай Дербенев из Копейска.