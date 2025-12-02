Школьник из Кыштыма строит новую птицеферму после прямой линии губернатора

Он решил, что будет поступать на ветеринарию в Троицк

Год назад школьник из Кыштыма Глеб Шудриков на прямой линии рассказал губернатору Алексею Текслеру о пожаре, уничтожившем его небольшую птицеферму. Тогда глава региона пообещал помочь и напомнил о мерах поддержки, которые оказывает регион аграриям. Сегодня Глеб — молодой человек, который четко определился с профессией и делом своей жизни.

Сразу после эфира парня пригласили в региональное отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ).

«Мне предложили участие в конкурсе „Лидеры села“. Прошел отбор из 300 человек, попал в тридцатку финалистов», — вспоминает юноша.





Конкурс открыл новые возможности: наставничество и рекомендации для работы в общественных палатах. Также Глеб пообщался с первым замминистра сельского хозяйства Евгением Литвиновым.

«Обсудили перспективы, целевое обучение в вузах. Я спрашивал, не вытеснит ли механизация малый бизнес. Мне объяснили, что малое предпринимательство — это старт для большого», — делится Глеб.

Практическую помощь оказала Челябинская птицефабрика («Чепфа»), предоставив стройматериалы (арматуру для заливки бетонной плиты, доски для опалубки, окна, профнастил для перекрытия крыши, пеноблок, клей для кладки пеноблока). Строительство нового, более крупного птичника началось весной.

«Сейчас здание почти достроено, осталось сделать крышу и внутреннюю отделку. Планируем запустить в следующем сезоне», — говорит молодой птицевод.





По его проекту помещение площадью около 86 кв. метров будет разделено на зоны: отдельный блок — «ясли» для молодняка, помещение для несушек на клеточных батареях и блок для перепелов и породистой птицы. Планируется содержание около 600 несушек, выращивание до 200 бройлеров и до 1000 цыплят в месяц.

Год изменил не только хозяйство, но и самого Глеба.

«Сравнивая с тем, как мы впервые снимали на камеру, это небо и земля. Руки уже не так трясутся», — улыбается он.





По словам мамы, сын стал более серьезным, ответственным и доводит дела до конца. Изменения коснулись и жизненных планов. Если раньше Глеб думал об отельном бизнесе, то теперь твердо решил идти в ветеринарию.

Сейчас молодой предприниматель завершает сезон и строит планы на следующий год: эксперименты с мясным и яичным направлением, выращивание перепелов, индейки и водоплавающей птицы. Он также заинтересовался отечественным кроссом «Смена-9» от нового челябинского репродуктора и хочет работать с местным генетическим материалом.

«Поддержка от правительства области огромная. Я считаю, что молодежную политику в АПК нужно развивать еще сильнее, потому что благодаря аграриям мы все живем», — подводит итог Глеб.



Сегодня на прямой линии губернатора Челябинской области парень рассказал о своих успехах за год. Алексей Текслер пожелал Глебу дальнейших успехов.

«Да, я очень рад, что наши бизнесмены откликнулись. Хочется поддерживать такого молодого человека. Да, мы промышленный регион, но мы и аграрно-промышленный регион. Если говорить о птицеводстве, то мы занимаем третье место в стране по производству куриного яйца. Я очень рад, что есть такие молодые люди, потому что суверенитет страны во многом определяется продовольственным суверенитетом», — сказал губернатор.