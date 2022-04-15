Школьник из Хомутинино хочет стать первым в мире хирургом с киберрукой

Челябинцы проводят ярмарку в поддержку мальчика — ему помогут купить протез

В эту субботу, 16 апреля, в Челябинске пройдет благотворительная ярмарка, сбор от которой направят на покупку протеза для мальчика из села Хомутинино. Ярослав Постников живет без руки, но мечтает получить современную киберконечность и стать хирургом. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Ярослав почти ничем не отличается от своих сверстников: учится в школе, ходит в бассейн и любит бегать. Руки у мальчика нет с рождения — он родился без левого предплечья и кисти. Но из-за внешности не комплексует.

«В селе все знают про особенность внука, уже привыкли. А если мы куда-нибудь едем, пристальных взглядов не избежать. Но внук спокоен. Как-то сам подошел к любопытному мальчику и показал ему все в деталях»,

— говорит бабушка Ярослава Людмила Богаткина.

От государства пареньку выдали два нехитрых протеза. Но живую конечность они не заменяют. Бабушка говорит: болтаются словно палка — одна помеха. А Ярославу очень хочется погонять на велосипеде. Для этой цели бесплатные протезы не подойдут. А еще мальчик хочет стать первым в мире хирургом, который оперирует киберрукой.

«После школы пойду в медицинский. Мне нравится эта профессия. Я хочу спасать жизни, помогать людям»,

— говорит Ярослав.

Бионический протез похож на руку киборга. Он реагирует на нервные импульсы и воспроизводит мелкую моторику рук. Для хирурга, возможно, этого недостаточно, но ведь техника развивается очень быстро, и кто знает, наверное, мечта мальчика осуществима.

«Киберпротезы — самые современные. Когда ребенок носит такой протез — а его изготавливают индивидуально, — он становится настоящим кибергероем. Он показывает, что будущее наступает и оно доступно для ребят их Хомутинино»,

— говорит учредитель благотворительного фонда «Бирюзовый» Антон Рыжий.

Этот фонд и поможет парнишке купить киберконечность. Часть средств уже собрали во время масленичных гуляний в челябинском ОЦ № 5. В эту субботу благотворительная ярмарка пройдет в Ленинском районе Челябинска — на стадионе лицея № 77.

Лицеисты и их родители подготовили для челябинцев настоящий праздник — на ярмарку зовут всех. Гостей ждут торговые ряды с хендмейдом, книгами, вкусностями и рассадой, интересные мастер-классы, игровая зона. Школьный театр покажет спектакль. Полную программу ярмарки можно узнать из афиши.

Ярмарка пройдет в субботу, 16 апреля, в лицее № 77 (улица Ереванская, 16) с 10:00 до 13:00.