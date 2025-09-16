Школьник из Челябинской области разработал этномаршрут родной деревни

С проектом он вышел в финал международного туристического конкурса

Школьник из Челябинской области разработал этнографический маршрут и стал финалистом международного туристического конкурса. Старшеклассник Вадим Исин из Уйского района решил возродить родную деревню Булатово и привлечь к ней туристов. Маршрут, овеянный легендами и историей, он показал журналисту медиахолдинга «Первый областной».





Деревня Булатово — практически центр Челябинской области. Здесь проживает чуть больше полутысячи человек, она окружена местным бором, что признан памятником природы регионального значения. Через деревню протекает река Увелька.



«К сожалению, моя родная деревня вымирает, поэтому, чтобы молодежь не покидала Булатово, появилась идея о создании этнографического тура по нашему краю», — говорит Вадим Исин.

Все началось с обычных школьных проектов, затем работы старшеклассника педагог Татьяна Крупина стала продвигать на районные конкурсы. Совершенно случайно Татьяна Николаевна узнала о международном конкурсе «Туризм будущего — будущее туризма». В конце мая Вадим отправил заявку, работа победила на региональном этапе, и ее отправили в финал туристического конкурса. Результаты станут известны в ноябре.

Вадим Исин показал окрестности Булатово и вместе с отцом Рамилем Хусаиновичем рассказал о любопытных фактах, связанных с ними. Многое школьнику знакомо по рассказам родителей, особенно папы, который увлекался историей своей малой родины. Еще Вадим изучал материалы в библиотеке, что-то подсказывала его наставник Татьяна Крупина.





Начинается маршрут с геологического разреза фтанитов. Это гора, что тянется вдоль Булатово и протекающей по ее территории реки.

«Сверху она выглядит как обычный холм, а снизу выступают черные камни. Они содержат останки морских микроскопических организмов — древних моллюсков и радиолярий», — показывает первую точку маршрута старшеклассник.

Его отец, Рамиль Хусаинович, вспоминает, как он и другие ребята, будучи школьниками, пытались покорить эту гору, представляя себя альпинистами.

«Тросы для альпинизма заменяла обычная бельевая веревка, а карабины — пряжки с рюкзаков. При помощи них и пытались взобраться на вершину этой безымянной горы. Внизу на склоне даже находили зуб мамонта», — говорит он.

Взобравшись наверх, Вадим показывает журналистам камень, внешне похожий на медведя. Он «сидит» чуть ниже вершины на обрыве, рядом растут тонкие стволы берез. Чтобы рассмотреть его, нужно осторожно пройти по крутому спуску.

«Бывший библиотекарь нашей деревни Зухра Рахматуллина рассказывала одну легенду, связанную с этим местом. Один кузнец влюбился в девушку, но колдун не позволил им быть вместе. Девушка обратилась в трех голубок, а бедный юноша превратился в каменного медведя», — говорит Вадим.

Прозаик Хакима Аксенова, уроженка Булатово, написала свою трактовку легенды об этом камне. Ее история повествует о светлой и чистой любви девушки Айгуль и кузнеца Айнура. Айгуль не пожелала выйти замуж за другого и превратилась в семь белых голубей. Айнур не захотел жить без любимой и обратился в каменного медведя. Но и сегодня, по легенде Хакимы Аксеновой, «имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, как в полнолуние под серебряными струями лунного света стоят парень с девушкой и звонкий смех разносится по округе».





«Раньше молодожены взбирались на гору к каменному медведю и писали на нем свои имена, надписи со временем стерлись», — добавляет Вадим Исин.

Если с этой точки посмотреть вниз на Булатово, то дома, тракторы, огороды, река и дорога кажутся маленькими, словно они часть большого макета. Внизу дорога вдоль деревни ведет к Булатовскому бору. Собирать грибы и ягоды на автомобилях, рубить лес здесь запрещено законом.

«Одно время здесь обитали рыси, раз в год в Булатовском бору появляются волки, а в этом году односельчане заметили лосей», — старшеклассник показывает дорогу между соснами, которые, словно колонны, обступают ее.





Проект Вадима Исина предлагает не только маршрут, но и организацию экопарка.

«Было бы здорово создать здесь башкирский стан, где туристов знакомили бы с бытом башкирского народа, кухней, языком, культурой, песнями и танцами, национальными традициями, одеждой, обрядами», — добавляет юноша.

Автор Анна Викторова