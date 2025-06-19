Школьник из Челябинска получил травму во время отдыха в термах

Мать ребенка винит в этом водно-развлекательный комплекс

Среди челябинцев стало модным отдыхать в термах. Между тем иногда такой отдых становится экстремальным. Сын челябинки Дарьи Колтаковой получил травму при выходе из бассейна водно-развлекательного комплекса Voda в микрорайоне Вишневая Горка. Чтобы остановить кровь, 12-летнему мальчику пришлось ехать в травмпункт и зашивать рану. Почему женщина винит в несчастном случае термы и что ответили на ее претензии в самом комплексе, читайте в этом материале.

В минувшие выходные сын Дарьи 12-летний Костя поехал с тетей и ее детьми в термы. Дарья тоже хотела поплавать в горячем бассейне, но приболела. А через несколько часов ее вызвали в детский травмпункт — Костю доставили туда с кровоточащей раной на подбородке.

По словам мальчика, искупавшись в бассейне, он забыл надеть тапочки и поскользнулся. Рядом стояла вешалка для полотенец. Костя хотел на нее опереться, но упал вместе с ней и ударился лицом о кафель. Из раны потекла кровь. В термах мальчику оказали первую помощь и отправили вместе с тетей в травмпункт, так как остановить кровь на месте не получалось. В травмпункт приехала и сама Дарья.

«Здесь нам исключили перелом челюсти и сказали, что сыну еще повезло — при падении он мог сломать кости. В итоге на подбородок нам наложили четыре шва — и кровь остановилась», — рассказала нашему журналисту Дарья.

Также мальчик заметил, что у него откололся кусочек постоянного зуба. Позже в стоматологии Косте сделали панорамный снимок. Оказалось, что сколы есть на нескольких зубах. Один, молочный, восстановлению уже не подлежит. Постоянный зуб пока решили тоже не реставрировать, а спасать при помощи геля, который укрепляет зубную эмаль.

Дарья уверена, что причина несчастного случая кроется в нарушении правил безопасности в термах.

«Мы уже отдыхали в подобных местах. Например, в аквапарке в Екатеринбурге. Там никто не падал, не получал травмы. А здесь подобное, как я понимаю, не редкость. О травме Кости написал городской паблик. Под постом многие пишут о том, что и другие люди падают в термах Voda на мокром и скользком кафеле», — говорит Дарья.

Когда в редакции «Первого областного» начали обсуждать историю Кости, один сотрудник рассказал нам о том, что на днях также возил детей в термы Voda. Его сын пяти лет поскользнулся на мокром полу и ударился головой, набив шишку. В этот же день на глазах у нашего журналиста на кафеле растянулись две маленькие девочки. У одной из них пошла кровь.

«Я подозреваю, что там нарушены какие-то правила. Не могут люди просто так падать — и в сланцах, и без. Очень надеюсь, что эти термы проверит Роспотребнадзор. Я обязательно подам туда жалобу, когда дождусь результатов судебно-медицинской экспертизы. Иначе люди так и будут калечиться», — обещает Дарья.

Мама школьника также не исключает, что будет требовать денежную компенсацию, если окажется, что ребенку нужно дорогое лечение у стоматологов. Пока администрация комплекса вернула деньги, потраченные на билеты, и предложила семье бесплатно отдохнуть в Voda еще раз.

В самом комплексе не готовы взять вину за падение мальчика на себя, так как ребенок, по словам администрации терм, находился без присмотра взрослых.

«Правила посещения и техники безопасности размещены на сайте и в уголке потребителя. Все посетители письменно подтверждают ознакомление с правилами до начала посещения. Дети до 14 лет могут находиться в комплексе только в сопровождении взрослых, которые берут на себя ответственность за пришедших с ними детей. Сын Дарьи находился в комплексе с родственниками, один из них взял на себя ответственность за ребенка, что подтверждается анкетой-договором. Но в итоге ребенок находился рядом с бассейном без присмотра взрослых. Более того, мальчик был без резиновых тапок, что нарушает правила безопасности и послужило причиной падения. Мы заботимся о безопасности наших гостей и сожалеем, что мальчик упал. Сотрудник подошел через несколько секунд после падения мальчика, и ему тут же была оказана необходимая первая помощь», — рассказали редакции Первого областного информагентства в термах.

В термах заверили, что сожалеют о сложившейся ситуации и желают Косте скорейшего выздоровления. После этого мальчик и его семья смогут бесплатно посетить комплекс.

И еще немного о правилах. Среди претензий к термальному комплексу мама Кости назвала отсутствие инструктажа. Его и правда не проводят. В правилах посещения терм Voda сказано, что посетители должны сами прочитать их на сайте, а покупка билета подтверждает тот факт, что эти правила были прочитаны.

Скорее всего, в реальности их никто не читает, поэтому мы решили сделать это за вас. Вот только несколько пунктов из этих правил.

1. Посетители должны быть в резиновых тапочках. Запрещается передвигаться по комплексу босиком или в другой обуви.

2. Перемещаться по комплексу можно только шагом. При этом посетитель обязан смотреть прямо перед собой и выбирать такой маршрут и скорость передвижения, чтобы не сталкиваться с другими посетителями, персоналом или предметами.

3. Категорически нельзя передвигаться по комплексу, смотря в телефон, пол или потолок, а также спиной вперед, с повернутой вбок головой или в состоянии задумчивости, временного отключения от реальности либо снижения внимательности.

За нарушение этих правил, говорится на сайте Voda, термы ответственности не несут. Тем не менее по заявлению Дарьи проверку несчастного случая с Костей уже проводит полиция.

«Заявление мамы зарегистрировано в отделе полиции „Кременкульский“. Проводится проверка. Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет, который рассмотрит дело на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Между тем в Ленинском районе Челябинска закрыли опасные аттракционы — они работали в сквере «Семейный» и на улице Новороссийской.