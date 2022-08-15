Школьник из Челябинска завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике

В соревнованиях приняли участие учащиеся школ и гимназий из 90 стран

В индонезийском городе Джокьякарта завершилась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics (IOI 2022). В результате три золотые медали получили российские школьники, в числе которых челябинец Данил Клищ, рассказали в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Участие в олимпиаде приняли школьники из 90 стран. Ребята из России выполняли задания дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института. К олимпиаде готовились почти год — с ноября 2021-го. К участию допустили четырех человек из 80 претендентов, и каждый из них был удостоен медали.

Золото присудили Данилу Клищу, который учится в физико-математическом лицее № 31 в Челябинске, Александру Бабину, учащемуся школы № 149 города Красноярска, Всеволоду Нагибину из Образовательного центра — гимназии № 6 «Горностай» Новосибирска.

Серебряную медаль получил Федор Ромашов — учащийся СУНЦ имени. А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствует о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования»,— прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также он поздравил ребят и пожелал им дальнейших успехов.